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Стало известно, какая страна возглавила медальный зачет Олимпиады-2020

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Токио, Воскресенье 08 августа 2021 10:46
Стало известно, какая страна возглавила медальный зачет Олимпиады-2020 Фото: кто побеждает в медальном зачете Олимпиады-2020 (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сборная США сегодня завоевала еще две золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом, сборная США догнала Китай по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2020.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

В частности, сегодня победу в олимпийском турнире одержала женская сборная США по баскетболу. Американская велогонщица Дженнифер Валенте стала победительницей соревнований в омниуме.

США вышли на первое место в медальном зачете. В активе США 38 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые награды. Китай идет вторым (38-31-18). На третьем месте - Япония (27-14-17).

Стало известно, какая страна возглавила медальный зачет Олимпиады-2020

Напомним, Старикова принесла Украине "серебро" в последний день Олимпиады в Токио.

Отметим, Украина взяла "бронзу" Олимпийских игр в командном артистическом плавании.

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