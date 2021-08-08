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Стало відомо, яка країна очолила медальний залік Олімпіади-2020

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Токіо, Неділя 08 серпня 2021 10:46
Стало відомо, яка країна очолила медальний залік Олімпіади-2020 Фото: хто перемагає в медальному заліку Олімпіади-2020 (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Збірна США сьогодні завоювала ще дві золоті медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо. Таким чином, збірна США наздогнала Китай за кількістю золотих медалей на Олімпіаді-2020.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Зокрема, сьогодні перемогу в олімпійському турнірі здобула жіноча збірна США з баскетболу. Американська велогонщиця Дженніфер Валенте стала переможницею змагань в омніумі.

США вийшли на перше місце в медальному заліку. В активі США 38 золотих, 39 срібних і 33 бронзові нагороди. Китай йде другим (38-31-18). На третьому місці-Японія (27-14-17).

Стало відомо, яка країна очолила медальний залік Олімпіади-2020

Нагадаємо, Старікова принесла Україні "срібло" в останній день Олімпіади в Токіо.

Зазначимо, Україна взяла "бронзу" Олімпійських ігор у командному артистичному плаванні.

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