Сталін був би вже у Берліні: Стубб жорстко поглузував з Путіна та його "здобутків"

Російський диктатор Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні "територіальні здобутки" ціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Александера Стубба для Associated Press .

Стубб висміяв усі "здобутки" РФ з лютого 2022 року. Він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва, між тим завершується четвертий рік війни.

При цьому Стубб нагадав, що диктатор СРСР Сталін, з яким іноді пропагандисти РФ порівнюють Путіна, за чотири роки розгромив нацистську Німеччину та взяв Берлін. А Путін до Києва не дійшов і вже не дійде.

"Через чотири роки Сталін був уже в Берліні, а Путін навіть не дістався Києва. І не дістанеться", - сказав фінський президент.