Сталин был бы уже в Берлине: Стубб жестко посмеялся над Путиным и его "достижениями"
Российский диктатор Владимир Путин за четыре года не смог достичь большего, чем сомнительные "территориальные достижения" ценой огромных жертв. Советский диктатор Иосиф Сталин за те же четыре года взял Берлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Финляндии Александера Стубба для Associated Press.
Стубб высмеял все "достижения" РФ с февраля 2022 года. Он отметил, что россияне за все это время так и не смогли добраться до Киева, между тем завершается четвертый год войны.
При этом Стубб напомнил, что диктатор СССР Сталин, с которым иногда пропагандисты РФ сравнивают Путина, за четыре года разгромил нацистскую Германию и взял Берлин. А Путин до Киева не дошел и уже не дойдет.
"Через четыре года Сталин был уже в Берлине, а Путин даже не добрался до Киева. И не доберется", - сказал финский президент.
Отметим, что такое мнение поддерживает не только Стубб, но и президент США Дональд Трамп, с которым финский лидер дружит. Трамп, кстати, еще 23 сентября сравнивал Россию с "бумажным тигром", поскольку она бесцельно воюет уже более трех лет.
Заявление о "бумажном тигре" вызвало у Путина истерику вперемешку с угрозами в адрес НАТО. Это привело к тому, что российского диктатора высмеяли еще и в Европе.
По подсчетам СМИ и аналитиков, российское наступление в Украине, начавшееся весной 2025 года, обернулось малыми достижениями большой ценой. Не менее 100 тысяч россиян были ликвидированы Вооруженными силами Украины, зато РФ захватила 0,4% украинской территории.
С ноября 2022 года - когда завершились крупные контрнаступления ВСУ - и по конец августа 2025 года РФ смогла в целом оккупировать 5842 кв. км украинской территории. Это примерно 0,96% территории Украины. При этом россияне понесли огромные потери - почти миллион россиян были убиты, тяжело ранены, пропали без вести, или попали в плен. Таким образом, расход живой силы на захват квадратного километра у российских оккупантов составил 171 голову (171 россиянин / 1 кв. км).