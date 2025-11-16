Сталин был бы уже в Берлине: Стубб жестко посмеялся над Путиным и его "достижениями"

Российский диктатор Владимир Путин за четыре года не смог достичь большего, чем сомнительные "территориальные достижения" ценой огромных жертв. Советский диктатор Иосиф Сталин за те же четыре года взял Берлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Финляндии Александера Стубба для Associated Press .

Стубб высмеял все "достижения" РФ с февраля 2022 года. Он отметил, что россияне за все это время так и не смогли добраться до Киева, между тем завершается четвертый год войны.

При этом Стубб напомнил, что диктатор СССР Сталин, с которым иногда пропагандисты РФ сравнивают Путина, за четыре года разгромил нацистскую Германию и взял Берлин. А Путин до Киева не дошел и уже не дойдет.

"Через четыре года Сталин был уже в Берлине, а Путин даже не добрался до Киева. И не доберется", - сказал финский президент.