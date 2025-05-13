Штраф від ТЦК можна оплатити зі знижкою 50%: покрокова інструкція, як це зробити
З 17 квітня 2025 року в Україні набув чинності закон, що дозволяє отримати 50% знижку на штрафи, накладені територіальними центрами комплектування. Але скористатися цією опцією можна не завжди.
Коли і як можна скористатися знижкою, у коментарі для РБК-Україна розповіла адвокатка АБ Романа Сацика Марія Ганіна.
Коли діє знижка
Юристка зазначає, що знижка застосовується лише за умови, що особа добровільно визнає порушення до винесення постанови про штраф. Для цього потрібно подати відповідну заяву.
Якщо ж постанова вже винесена - сплачувати доведеться повну суму. Більше того, якщо не оплатити штраф протягом 15 днів із моменту вручення постанови, його сума подвоюється.
Як подати заяву на знижку
Є два способи подання заяви про визнання порушення:
- через застосунок "Резерв+" - опція запрацює з літа 2025 року;
- особисто у ТЦК та СП - доступно вже зараз.
Після подання заяви можна буде отримати 50% знижку на штраф, щойно це стане технічно можливим.
Що важливо знати
Знижка не діє заднім числом - якщо штраф уже накладено, діяти потрібно в межах повної суми.
Подання заяви - добровільне, але це єдина законна підстава для зменшення розміру штрафу.
"Закон №4316 чітко встановлює умови: тільки попереднє визнання вини дає право на знижку. Тому головне - не втратити момент", - підсумувала адвокатка Марія Ганіна.
Раніше РБК-Україна писало про необхідність своєчасного ставання на військовий облік. Чоловіки віком від 17 до 60 років, які не стали на облік або не оновили свої дані, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 гривень. Законодавство передбачає, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Щоб уникнути штрафів, громадянам слід звернутися до районного або міського ТЦК та СП для уточнення своїх даних та виконання обов'язків щодо військового обліку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.