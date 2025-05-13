Штраф від ТЦК можна оплатити зі знижкою 50%: покрокова інструкція, як це зробити

З 17 квітня 2025 року в Україні набув чинності закон, що дозволяє отримати 50% знижку на штрафи, накладені територіальними центрами комплектування. Але скористатися цією опцією можна не завжди.

Коли і як можна скористатися знижкою, у коментарі для РБК-Україна розповіла адвокатка АБ Романа Сацика Марія Ганіна .

Коли діє знижка

Юристка зазначає, що знижка застосовується лише за умови, що особа добровільно визнає порушення до винесення постанови про штраф. Для цього потрібно подати відповідну заяву.

Якщо ж постанова вже винесена - сплачувати доведеться повну суму. Більше того, якщо не оплатити штраф протягом 15 днів із моменту вручення постанови, його сума подвоюється.

Як подати заяву на знижку

Є два способи подання заяви про визнання порушення:

через застосунок "Резерв+" - опція запрацює з літа 2025 року;

особисто у ТЦК та СП - доступно вже зараз.

Після подання заяви можна буде отримати 50% знижку на штраф, щойно це стане технічно можливим.

Що важливо знати

Знижка не діє заднім числом - якщо штраф уже накладено, діяти потрібно в межах повної суми.

Подання заяви - добровільне, але це єдина законна підстава для зменшення розміру штрафу.

"Закон №4316 чітко встановлює умови: тільки попереднє визнання вини дає право на знижку. Тому головне - не втратити момент", - підсумувала адвокатка Марія Ганіна.