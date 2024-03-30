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Стабільно, але є нюанси. В Міненерго розповіли, яка наразі ситуація в енергосистемі

Фото: в Міненерго розповіли, яка наразі ситуація в енергосистемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дефіциту в енергосистемі наразі немає, але ситуацію доводиться постійно стабілізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

"Дефіциту електроенергії в системі зараз немає. Система працює збалансовано. Але є локальні проблеми, в тому числі в Харківській області. В першу чергу, це через пошкодження об'єктів системи передачі", - розповіла Гринчук.

Заступник міністра зауважила, що попри достатність генерації, її важко доставляти до споживачів. Зокрема через пошкодження генерації ситуацію постійно доводиться стабілізувати. 

"Водночас генерації вистачає, у нас немає дефіциту. Наразі енергосистема працює стабільно", - додала вона. 

Російські масовані обстріли

Російські терористи останнім часом посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

Вчора "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській, а у Харкові оновили графіки. Пізніше ввечері обмеження були введені також у Полтавській та Донецькій областях й Сумській області

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