ССО знищили склади і місця накопичення ворога у двох областях на Донбасі (відео)
У ніч на 1 грудня ударні дрони підрозділів ССО здійснили успішне ураження по ворожих цілях у Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Сили спеціальних операцій продовжують нищити склади та місця накопичення особового складу противника", - йдеться у повідомленні.
За даними командування, у Донецькій області дрони ССО вразили місце накопичення особового складу противника в Покровську.
А в населеному пункті Білоярівка здійснено успішне ураження складу боєприпасів 51-ї загальновійськової армії Росії.
У Луганській області, в районі населеного пункту Денежникове, під ударом опинився склад пально-мастильних матеріалів (ПММ) 3-ї мотострілецької дивізії РФ.
У командуванні зазначають, що Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні дії для підриву наступальних можливостей російських військ.
Інші успішні операції ССО
Нагадаємо, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по району зберігання та запуску ударних дронів "Шахед" поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Це сталося у ніч на 28 листопада.
Також бійці ССО показали ефектні кадри нещодавньої бойової операції під Покровськом. За допомогою наземних та повітряних дронів забезпечили евакуацію поранених суміжників та взяли у полон російського солдата під Покровськом.
А на Лиманському напрямку воїни ССО показали відео зачистки росіян та захоплення трофеїв.