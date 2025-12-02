ССО знищили склади і місця накопичення ворога у двох областях на Донбасі (відео)

У ніч на 1 грудня ударні дрони підрозділів ССО здійснили успішне ураження по ворожих цілях у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У командуванні зазначають, що Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні дії для підриву наступальних можливостей російських військ.

У Луганській області, в районі населеного пункту Денежникове, під ударом опинився склад пально-мастильних матеріалів (ПММ) 3-ї мотострілецької дивізії РФ.

За даними командування, у Донецькій області дрони ССО вразили місце накопичення особового складу противника в Покровську.

Інші успішні операції ССО

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по району зберігання та запуску ударних дронів "Шахед" поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Це сталося у ніч на 28 листопада.

Також бійці ССО показали ефектні кадри нещодавньої бойової операції під Покровськом. За допомогою наземних та повітряних дронів забезпечили евакуацію поранених суміжників та взяли у полон російського солдата під Покровськом.

А на Лиманському напрямку воїни ССО показали відео зачистки росіян та захоплення трофеїв.