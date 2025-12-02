ССО уничтожили склады и места накопления врага в двух областях на Донбассе (видео)
В ночь на 1 декабря ударные дроны подразделений ССО осуществили успешное поражение по вражеским целям в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
"Силы специальных операций продолжают уничтожать склады и места накопления личного состава противника", - говорится в сообщении.
По данным командования, в Донецкой области дроны ССО поразили место накопления личного состава противника в Покровске.
А в населенном пункте Белояровка осуществлено успешное поражение склада боеприпасов 51-й общевойсковой армии России.
В Луганской области, в районе населенного пункта Денежниково, под ударом оказался склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) 3-й мотострелковой дивизии РФ.
В командовании отмечают, что Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российских войск.
Другие успешные операции ССО
Напомним, ранее подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов "Шахед" вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Это произошло в ночь на 28 ноября.
Также бойцы ССО показали эффектные кадры недавней боевой операции под Покровском. С помощью наземных и воздушных дронов обеспечили эвакуацию раненых смежников и взяли в плен российского солдата под Покровском.
А на Лиманском направлении воины ССО показали видео зачистки россиян и захвата трофеев.