ССО уничтожили склады и места накопления врага в двух областях на Донбассе (видео)

В ночь на 1 декабря ударные дроны подразделений ССО осуществили успешное поражение по вражеским целям в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

В командовании отмечают, что Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российских войск.

В Луганской области, в районе населенного пункта Денежниково, под ударом оказался склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) 3-й мотострелковой дивизии РФ.

А в населенном пункте Белояровка осуществлено успешное поражение склада боеприпасов 51-й общевойсковой армии России.

По данным командования, в Донецкой области дроны ССО поразили место накопления личного состава противника в Покровске.

"Силы специальных операций продолжают уничтожать склады и места накопления личного состава противника", - говорится в сообщении.

Другие успешные операции ССО

Напомним, ранее подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов "Шахед" вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Это произошло в ночь на 28 ноября.

Также бойцы ССО показали эффектные кадры недавней боевой операции под Покровском. С помощью наземных и воздушных дронов обеспечили эвакуацию раненых смежников и взяли в плен российского солдата под Покровском.

А на Лиманском направлении воины ССО показали видео зачистки россиян и захвата трофеев.