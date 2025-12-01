ССО показали епічне знищення пускового району "Шахедів" у Криму (відео)

У ніч на 28 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по району зберігання та запуску ударних дронів "Шахед" поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.