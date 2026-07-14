ССО вгатили по останньому великому "бензиновому" НПЗ у Росії

Як пояснили українські воїни, йдеться про "Газпром нафтохім Салават". Цей ворожий НПЗ знаходиться в місті Салават, Республіка Башкортостан.

Цього разу до операції був залучений підпільний повстанських рух "Черная искра", який працює безпосередньо у Росії.

Бійці наголошують, що "Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який цьогоріч ще не атакували.

"Дрони ССО успішно досягли своїх цілей. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу", - йдеться в заяві.

Цього разу українські безпілотники подолали близько 1500 кілометрів.

"Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти росії. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!", - підсумували воїни.