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ССО атаковали последний большой "бензиновый" НПЗ в России

12:33 14.07.2026 Вт
1 мин
Украинские дроны снова пробились в Башкортостан
aimg Юлия Капитонова
Фото: ССО показали результаты своей работы 14 июля (скриншот)

Ночью 14 июля Силы специальных операций Украины успешно атаковали один из самых больших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ССО.

Как объяснили украинские воины, речь идет о "Газпроме нефтехим Салават". Этот вражеский НПЗ находится в городе Салават, Башкортостан.

На этот раз к операции было привлечено подпольное повстанческое движение "Черная искра", которое работает непосредственно в России.

Бойцы подчеркивают, что "Газпром нефтехим Салават" был последним большим производителем бензина, который еще не атаковали в этом году.

"Дроны ССО успешно достигли своих целей. По предварительным данным, поражена критическая установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода", - сказано в заявлении.

На этот раз украинские беспилотники преодолели около 1500 километров.

"Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против России. Силы специальных операций: Всегда за гранью!", - подытожили воины.

Как сообщало ранее РБК-Украина, ночью 14 июля ВСУ совершили новую масштабную атаку на Крым. Первые последствия уже известны.

Также мы писали, что украинская ПВО снова начала перехватывать баллистику. В ПС ВСУ объявили результаты своей работы 14 июля.

Кроме того, стало известно, сколько российских судов воины СБС поразили за прошедшие сутки.

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