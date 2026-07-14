ССО атаковали последний большой "бензиновый" НПЗ в России

Как объяснили украинские воины, речь идет о "Газпроме нефтехим Салават". Этот вражеский НПЗ находится в городе Салават, Башкортостан.

На этот раз к операции было привлечено подпольное повстанческое движение "Черная искра", которое работает непосредственно в России.

Бойцы подчеркивают, что "Газпром нефтехим Салават" был последним большим производителем бензина, который еще не атаковали в этом году.

"Дроны ССО успешно достигли своих целей. По предварительным данным, поражена критическая установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода", - сказано в заявлении.

На этот раз украинские беспилотники преодолели около 1500 километров.

"Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против России. Силы специальных операций: Всегда за гранью!", - подытожили воины.