Бійці ГУР знищили об’єкти ППО росіян в Криму: відео та деталі операції

Українські розвідники знищили чергові об’єкти протиповітряної оборони російських окупантів у Криму та показали ексклюзивне відео операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії.

У результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Як повідомили в ГУР, у ніч з 1 на 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму.

Операції ГУР

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони України проводить стабілізаційні заходи у Покровську Донецької області.

Вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

Також нещодавно стало відомо, що один із російських комплексів "Орєшнік" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

За словами голови СБУ Василя Малюка, "знищення було стовідсоткове".

Він наголосив, що ця операція жодним чином не афішувалася. Про знищення "Орєшніка" доповідали виключно президенту України Володимиру Зеленському.

Також, за словами голови СБУ, про результати операції знали кілька президентів інших країн.

А у жовтні впродовж двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" системно "працювали" по російській ППО на Донбасі. Знищили дві РЛС та пускову установку С-300.