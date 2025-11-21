ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони ГУР ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та гелікоптер у Криму (відео)

П'ятниця 21 листопада 2025 15:15
Дрони ГУР ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та гелікоптер у Криму (відео) Фото: дрони ГУР ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та гелікоптер у Криму (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Ударні безпілотники ГУР у тимчасово окупованому Криму ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

"Загарбникам у Криму знову непереливки – майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії", - повідомили у ГУР.

Зазначається, що внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:

  • корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
  • аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10";
  • РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
  • РЛС "Нєбо-СВ" у купольній конструкції;
  • РЛС П-18 "Терек".

"Влучні удари по дороговартісних російських цілях і приголомшливе ухилення від ракети з ворожого комплексу "Панцирь-С1" - в ексклюзивному відео", - додали у розвідці.

Спецоперації ГУР

Нагадаємо, раніше у ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Також вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

При цьому нещодавно стало відомо, що один із російських комплексів "Орєшнік" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

А у жовтні впродовж двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" системно "працювали" по російській ППО на Донбасі. Знищили дві РЛС та пускову установку С-300.

