Главная » Новости » Война в Украине

ССО ударным дроном уничтожили вражескую РСЗО "Ураган" в Донецкой области (видео)

Вторник 16 декабря 2025 12:53
UA EN RU
ССО ударным дроном уничтожили вражескую РСЗО "Ураган" в Донецкой области (видео) Фото: ССО ударным дроном уничтожили вражескую РСЗО "Ураган" (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы специальных операций с помощью ударного дрона поразили РСЗО БМ-27 "Ураган" и место пребывания ее экипажей на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"В ночь на 16 декабря подразделения Сил специальных операций осуществили поражение вражеских целей на временно оккупированной территории в Донецкой области с использованием ударных БпЛА FP-2", - отметили в ССО.

Сообщается, что в Благодатном ССО отработали по месту хранения РСЗО БМ-27 "Ураган" и месту расположения экипажей указанных систем. Кроме того, в районе Покровска осуществлено поражение место накопления личного состава противника.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - добавили в ССО.

Удары ВСУ по технике и логистике оккупантов

Ранее мы писали о том, что ударные беспилотники ГУР во временно оккупированном Крыму ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет россиян.

В частности, в ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Также ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму.

