Главная » Новости » Война в Украине

В ССО показали видео уничтожения российской ДРГ в Донецкой области

Украина, Среда 10 декабря 2025 11:34
В ССО показали видео уничтожения российской ДРГ в Донецкой области Иллюстративное фото: Силы специальный операций ВСУ (Минобороны Украины)
Автор: Антон Корж

Силы специальных операций в Донецкой области ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась просочиться через боевые порядки украинских войск. Все пятеро россиян были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что операторы 8-го полка ССО ВСУ во время выполнения специальных действий в лесной местности в Донецкой области устроили засаду на российскую ДРГ. В результате засады были удачно уничтожены пять российских военных, которые были в составе вражеской группы.

"Пользуясь погодными условиями, враг хотел просочиться в тыл украинских позиций, однако группа CCO Украины помешала им в этом", - сказано в сообщении. Также в ССО показали видео момента уничтожения россиян.

Отметим, ранее в ССО ВСУ показали видео, как дроны операторов уничтожили несколько крупных складов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Оккупанты остались без дронов и бензина.

До этого операторы ССО также показали, как ликвидировали вражескую диверсионную группу в Покровске Донецкой области и обнаружили вражеский ударный беспилотник, который также был уничтожен. Там же операторы обеспечили эвакуацию раненых украинских военных с поля боя и взяли в плен российского военнослужащего. Операторы ССО участвовали в штурмовых, поисковых, эвакуационных действиях, зачищали здания и позиции российских оккупантов в Покровске.

А еще в ноябре Силы специальных операций ВСУ во время дроновой атаки на Россию впервые сбили дроном для "deep strike" российский вертолет. Ми-8 россиян был сбит возле Кутейниково Ростовской области РФ.

Силы специальных операций Война в Украине Донецкая область
