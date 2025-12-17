В ССО показали відео знищення артилерійського складу росіян на Луганщині

Зазначимо, удари дронів ССО завдають значних втрат росіянам. Так, нещодавно оператори ССО за допомогою ударного дрона уразили РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місце перебування її екіпажів на тимчасово окупованій території Донецькій області.

До цього підрозділи ССО ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму. В тому числі було знищено в русі потяг з пальним.

9 грудня в ССО ЗСУ показали, як знищили кілька великих складів росіян на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Окупанти залишилися без дронів та бензину. А наступного дня ССО показали відео ліквідації ДРГ російських окупантів у Покровську, за який зараз йдуть важкі бої.