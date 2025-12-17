В ССО показали видео уничтожения артиллерийского склада россиян на Луганщине

Отметим, удары дронов ССО наносят значительные потери россиянам. Так, недавно операторы ССО с помощью ударного дрона поразили РСЗО БМ-27 "Ураган" и место пребывания ее экипажей на временно оккупированной территории Донецкой области.

До этого подразделения ССО ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму. В том числе был уничтожен в движении поезд с горючим.

9 декабря в ССО ВСУ показали, как уничтожили несколько крупных складов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Оккупанты остались без дронов и бензина. А на следующий день ССО показали видео ликвидации ДРГ российских оккупантов в Покровске, за который сейчас идут тяжелые бои.