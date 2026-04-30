Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Топ-генерал США признал, что Россия помогает Ирану в войне

20:25 30.04.2026 Чт
2 хв
Що з цього приводу кажуть у Вашингтоні?
aimg Сергій Козачук
Фото: генерал Ден Кейн (Getty Images)

Росія допомагає Ірану у війні, що раніше заперечував Кремль. Про це стало відомо під час слухань у Сенаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заява військового керівництва

Як зазначило видання, начальник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн підтвердив сенаторам, що російський диктатор Володимир Путін допомагав військовим зусиллям Ірану.

Раніше цю інформацію Кремль заперечував перед Білим домом.

"Там точно є якісь дії", - сказав генерал відмовившись вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухання.

Позиція комітету

Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер, погодився з такою оцінкою подій.

Він підкреслив, що дії Москви спрямовані на підрив американських зусиль.

"Немає сумнівів, що Росія Володимира Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля щодо успіху в Ірані", - заявив Вікер.

Путін допомагає Ірану з ударами

Нагадаємо, що питання участі Росії у війні на Близькому Сході та її зв'язків з Іраном вже неодноразово ставало предметом обговорення на міжнародній арені.

Зокрема, спецпосланник США Стив Уиткофф пояснював відсутність покарання для РФ за передачу даних Ірану тим, що президент Дональд Трамп "повірив на слово" російському диктатору, який заперечував будь-яку допомогу.

Проте у МЗС Німеччини заявляли, що Росія допомагає Ірану визначати цілі для ударів, і це є частиною путінського плану відвернути увагу Заходу від України.

Експерти також вказують на "приховану руку Путіна", оскільки Іран застосовує тактики, дуже схожі на ті, які використовують окупанти у війні в Україні, та може отримувати від Росії розвідувальні дані й підтримку для ударів по силах США та їхніх союзників.

Крім того, ескалація конфлікту є економічно вигідною для Москви. Через кризу на енергетичному ринку зросли ціни на нафту та газ, що забезпечує Росії додаткові доходи для фінансування війни проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
