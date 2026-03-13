"Прихована рука Путіна": як РФ допомагає Ірану бити по силах США на Близькому Сході

Іран може отримувати допомогу від РФ для завдання ударів по силах США та їхніх союзників на Близькому Сході. Йдеться про розвідувальні дані та тактичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Представники американської та західної розвідки розповіли агентству, що країна-агресорка надає Ірану супутникові знімки та інформацію, яка дозволяє ефективніше використовувати дрони під час атак.

Наголошується, що точний масштаб і регулярність надання такої допомоги поки що залишаються невідомими.

"Прихована рука" Путіна

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, в тактиці іранських ударів помітні елементи, схожі на ті, які країна-агресорка використовує у війні проти України.

"Ніхто не здивується, якщо повірить, що за деякими іранськими тактиками стоїть прихована рука Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.)", - наголосив він.

За словами Гілі, моделі іранських атак нагадують російські атаки на міста та інфраструктуру України.

РФ допомагає Ірану

Нагадаємо, країна-агресорка могла передавати Тегерану тактики застосування ударних дронів, які окупанти використовують під час війни проти України.

Зокрема йдеться про досвід використання "Шахедів", які, за словами західних розвідників, змогли несподівано ефективно подолати системи ППО країн Перської затоки.