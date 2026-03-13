ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Прихована рука Путіна": як РФ допомагає Ірану бити по силах США на Близькому Сході

15:38 13.03.2026 Пт
2 хв
Іранські тактики дуже нагадують ті, які окупанти використовують у війні в Україні
aimg Валерій Ульяненко
"Прихована рука Путіна": як РФ допомагає Ірану бити по силах США на Близькому Сході Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Іран може отримувати допомогу від РФ для завдання ударів по силах США та їхніх союзників на Близькому Сході. Йдеться про розвідувальні дані та тактичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Трамп втретє за тиждень анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

Представники американської та західної розвідки розповіли агентству, що країна-агресорка надає Ірану супутникові знімки та інформацію, яка дозволяє ефективніше використовувати дрони під час атак.

Наголошується, що точний масштаб і регулярність надання такої допомоги поки що залишаються невідомими.

"Прихована рука" Путіна

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, в тактиці іранських ударів помітні елементи, схожі на ті, які країна-агресорка використовує у війні проти України.

"Ніхто не здивується, якщо повірить, що за деякими іранськими тактиками стоїть прихована рука Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.)", - наголосив він.

За словами Гілі, моделі іранських атак нагадують російські атаки на міста та інфраструктуру України.

РФ допомагає Ірану

Нагадаємо, країна-агресорка могла передавати Тегерану тактики застосування ударних дронів, які окупанти використовують під час війни проти України.

Зокрема йдеться про досвід використання "Шахедів", які, за словами західних розвідників, змогли несподівано ефективно подолати системи ППО країн Перської затоки.

Зазначимо, в західних ЗМІ повідомляють, що РФ передає Ірану інформацію щодо розташування військових об’єктів США.

Завдяки цьому іранські сили змогли завдати точних ударів по військових об'єктах США, в тому числі по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Війна в Україні Дрони
Новини
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком