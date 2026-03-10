"Можемо повірити їм на слово": у Трампа пояснили, чому не карають РФ за злив даних Ірану

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що росіяни не допомагають Ірану розвідданими. За його словами, у цьому американського президента Дональда Трампа запевнив російський диктатор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Зокрема, Віткофф розповів, що він, Дональд Трамп та його спецпосланець Джаред Кушнер отримали запевнення від Володимира Путіна та його помічника Юрія Ушакова про те, що РФ не надає Ірану розвіддані.

Слова спецпосланця пролунали у відповідь на питання журналіста про те, чому США звільняють російську нафту від санкцій на тлі такої інформації.

"Вчора під час телефонної розмови з президентом росіяни заявили, що вони не надавали такої інформації. Ось що вони сказали. Тож, знаєте, ми можемо повірити їм на слово, але вони саме так і сказали. А вчора вранці Джаред і я незалежно один від одного мали телефонну розмову з Ушаковим, який повторив те саме", - зазначив Віткофф.

Що передувало

Нагадаємо, в західних ЗМІ повідомляють, що РФ передає Ірану інформацію щодо розташування військових об’єктів США. Завдяки цьому іранські сили змогли завдати точних ударів по військових об'єктах США, в тому числі по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах.

Окрім цього, Іран може отримати ще одного союзника. Зокрема, розвідка США має дані, які свідчать, що Китай може надати допомогу Ірану у протистоянні Сполученим Штатам та Ізраїлю.