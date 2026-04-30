RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Топ-генерал США признал, что Россия помогает Ирану в войне

20:25 30.04.2026 Чт
2 мин
Что по этому поводу говорят в Вашингтоне?
aimg Сергей Козачук
Фото: генерал Дэн Кейн (Getty Images)

Россия помогает Ирану в войне, что ранее отрицал Кремль. Об этом стало известно во время слушаний в Сенате.

Заявление военного руководства

Как отметило издание, начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердил сенаторам, что российский диктатор Владимир Путин помогал военным усилиям Ирана.

Ранее эту информацию Кремль отрицал перед Белым домом.

"Там точно есть какие-то действия", - сказал генерал отказавшись вдаваться в подробности, ссылаясь на публичный характер слушания.

Позиция комитета

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Уикер, согласился с такой оценкой событий.

Он подчеркнул, что действия Москвы направлены на подрыв американских усилий.

"Нет сомнений, что Россия Владимира Путина принимает серьезные меры, чтобы подорвать наши усилия по успеху в Иране", - заявил Уикер.

Путин помогает Ирану с ударами

Напомним, что вопрос участия России в войне на Ближнем Востоке и ее связей с Ираном уже неоднократно становился предметом обсуждения на международной арене.

В частности, спецпосланник США Стив Уиткофф объяснял отсутствие наказания для РФ за передачу данных Ирану тем, что президент Дональд Трамп "поверил на слово" российскому диктатору, который отрицал любую помощь.

Однако в МИД Германии заявляли, что Россия помогает Ирану определять цели для ударов, и это является частью путинского плана отвлечь внимание Запада от Украины.

Эксперты также указывают на "скрытую руку Путина", поскольку Иран применяет тактики, очень похожие на те, которые используют оккупанты в войне в Украине, и может получать от России разведывательные данные и поддержку для ударов по силам США и их союзников.

Кроме того, эскалация конфликта является экономически выгодной для Москвы. Из-за кризиса на энергетическом рынке выросли цены на нефть и газ, что обеспечивает России дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИран