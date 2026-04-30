Топ-генерал США признал, что Россия помогает Ирану в войне

Россия помогает Ирану в войне, что ранее отрицал Кремль. Об этом стало известно во время слушаний в Сенате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отметило издание, начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердил сенаторам, что российский диктатор Владимир Путин помогал военным усилиям Ирана.
Ранее эту информацию Кремль отрицал перед Белым домом.
"Там точно есть какие-то действия", - сказал генерал отказавшись вдаваться в подробности, ссылаясь на публичный характер слушания.
Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Уикер, согласился с такой оценкой событий.
Он подчеркнул, что действия Москвы направлены на подрыв американских усилий.
"Нет сомнений, что Россия Владимира Путина принимает серьезные меры, чтобы подорвать наши усилия по успеху в Иране", - заявил Уикер.
Напомним, что вопрос участия России в войне на Ближнем Востоке и ее связей с Ираном уже неоднократно становился предметом обсуждения на международной арене.
В частности, спецпосланник США Стив Уиткофф объяснял отсутствие наказания для РФ за передачу данных Ирану тем, что президент Дональд Трамп "поверил на слово" российскому диктатору, который отрицал любую помощь.
Однако в МИД Германии заявляли, что Россия помогает Ирану определять цели для ударов, и это является частью путинского плана отвлечь внимание Запада от Украины.
Эксперты также указывают на "скрытую руку Путина", поскольку Иран применяет тактики, очень похожие на те, которые используют оккупанты в войне в Украине, и может получать от России разведывательные данные и поддержку для ударов по силам США и их союзников.
Кроме того, эскалация конфликта является экономически выгодной для Москвы. Из-за кризиса на энергетическом рынке выросли цены на нефть и газ, что обеспечивает России дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.