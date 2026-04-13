Росія зацікавлена в затяжній війні США з Іраном, - Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що агресія Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Європейської служби зовнішньої діяльності.

Оцінка ситуації на глобальному рівні

Військову агресію Росії проти України розглядають у Європейському союзі як одне з найсерйозніших порушень міжнародного права за останні десятиліття.

Про це Кая Каллас заявила під час щорічного засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого співпраці між ЄС та Організацією Об'єднаних Націй.

"Сьогодні ми спостерігаємо найбільш грубе порушення і руйнування міжнародного права з часів Другої світової війни", - сказала Каллас, наголосивши, що це проявляється на тлі двох ключових криз - війни РФ проти України та конфлікту на Близькому Сході.

Кризи як ознака зміни світового порядку

За словами Каллас, події в Європі та на Близькому Сході демонструють відхід від усталених міжнародних правил, включно з принципами, закріпленими в Статуті ООН.

Вона зазначила, що формується нова система міжнародних відносин, у якій посилюється конкуренція і політика тиску.

Роль Росії та підтримка Ірану

Каллас підкреслила, що Росія, будучи постійним членом Ради Безпеки ООН, порушує свої зобов'язання,

зроби рерайт в 1 абзац, це буде бек. не повторюйся, якщо ця тема вже була.

ргнувшись у суверенну державу.

"Росія здійснює одне з найсерйозніших порушень міжнародного права в історії Організації Об'єднаних Націй, вторгнувшись у суверенну країну та ігноруючи зобов'язання постійного члена Ради Безпеки ООН", - заявила вона.

Вплив війни на Близькому Сході

Дипломат також зазначила, що конфлікт на Близькому Сході вийшов за межі регіонального і впливає на глобальну безпеку.

"Її наслідки відчуваються по всьому світу", - сказала Каллас.

Причини інтересу Кремля

За оцінкою представника ЄС, Росія підтримує Іран, зокрема надаючи розвіддані та безпілотники, оскільки продовження конфлікту відповідає її інтересам.

Йдеться про зростання цін на енергоносії, виснаження систем протиповітряної оборони та відволікання уваги від війни проти України.