США знищили лише третину ракетного запасу Ірану, - Reuters

Агентство з посиланням на п'ятьох співрозмовників пише, що США можуть впевнено підтвердити знищення близько третини іранських ракет, а статус ще третини залишається під питанням.

Зазначається, що є ймовірність, що внаслідок бомбардувань ракети були знищені, пошкоджені або ж перебувають під завалами у підземних тунелях та бункерах.

Одне з джерел наголосило, що така ж ситуація спостерігається і з безпілотниками Ірану.

Запаси зброї Тегерану все ще значні

Reuters повідомляє, що Іран все ж має ще значний запас озброєння, до того ж він може відновити частину пошкоджених ракет після закінчення бойових дій.

Водночас точна кількість знищених іранських ракет та дронів залишається невідомою, частково через труднощі оцінки запасів у підземних бункерах до війни. Згідно з різними оцінками, в Ірану могло бути від 2,5 до 6 тисяч ракет.

На думку експертів, США могли переоцінити ефективність своїх ударів. Іран має більш ніж десять великих підземних комплексів для зберігання пускових установок і ракет, і деякі з них все ще активні.