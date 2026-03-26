США готують "останній удар" по Ірану: Axios дізналось, які сценарії розглядає Пентагон

США можуть завдати масштабного удару по Ірану - з наземними військами та бомбардуванням - якщо дипломатичні переговори зайдуть у глухий кут. Рішення ще не ухвалено, але підготовка вже йде.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios , про це розповіли два американських чиновники та два джерела, обізнані з внутрішніми дискусіями.

Що планує Пентагон

Міністерство оборони США опрацьовує кілька варіантів так званого "останнього удару" - рішучої військової дії, яка мала б завершити бойові дії. Серед них - і наземні операції, і масштабні авіаудари.

Ескалація стане реальнішою, якщо переговори не дадуть результату. Особливо - якщо Ормузька протока, через яку проходить значна частина світового нафтового транзиту, залишиться заблокованою.

Чотири ключові варіанти

Джерела описують такі сценарії:

Острів Харг - головний центр іранського нафтового експорту. США розглядають його вторгнення або блокаду.

- головний центр іранського нафтового експорту. США розглядають його вторгнення або блокаду. Острів Ларак - стратегічний форпост на вході до Ормузької протоки. Там розміщені іранські бункери, ударні кораблі та радари.

- стратегічний форпост на вході до Ормузької протоки. Там розміщені іранські бункери, ударні кораблі та радари. Острів Абу-Муса та два менші острови біля протоки - контролюються Іраном, але на них претендують ОАЕ.

та два менші острови біля протоки - контролюються Іраном, але на них претендують ОАЕ. Блокування танкерів - захоплення суден, що вивозять іранську нафту зі східного боку Ормузької протоки.

Ядерне питання

Американські військові також розробили плани наземної операції всередині Ірану - для захисту запасів високозбагаченого урану на ядерних об'єктах.

Як альтернативу розглядають масовані авіаудари по цих об'єктах, щоб відрізати Іран від доступу до матеріалів.

Що вирішив Трамп

Жодного рішення президент поки не ухвалив. Представники Білого дому називають будь-які варіанти з наземними операціями "гіпотетичними".

Втім, джерела кажуть: якщо переговори найближчим часом не дадуть відчутних результатів - Трамп готовий до ескалації.

Першим кроком може стати удар по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану. У відповідь Тегеран погрожує масштабними діями по всій Перській затоці.

Іран також має вплив на розвиток подій. Чимало сценаріїв, які зараз обговорюються у Вашингтоні, ризикують не завершити конфлікт, а навпаки - затягнути і поглибити його.