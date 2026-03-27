США уничтожили лишь треть ракетного запаса Ирана, - Reuters

Агентство со ссылкой на пятерых собеседников пишет, что США могут уверенно подтвердить уничтожение около трети иранских ракет, а статус еще трети остается под вопросом.

Отмечается, что есть вероятность, что в результате бомбардировок ракеты были уничтожены, повреждены или находятся под завалами в подземных тоннелях и бункерах.

Один из источников отметил, что такая же ситуация наблюдается и с беспилотниками Ирана.

Запасы оружия Тегерана все еще значительны

Reuters сообщает, что Иран все же имеет еще значительный запас вооружения, к тому же он может восстановить часть поврежденных ракет после окончания боевых действий.

В то же время точное количество уничтоженных иранских ракет и дронов остается неизвестным, частично из-за трудностей оценки запасов в подземных бункерах до войны. Согласно разным оценкам, у Ирана могло быть от 2,5 до 6 тысяч ракет.

По мнению экспертов, США могли переоценить эффективность своих ударов. Иран имеет более десяти крупных подземных комплексов для хранения пусковых установок и ракет, и некоторые из них все еще активны.