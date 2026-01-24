США меняют военный курс: союзникам сократят поддержку
Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной обороны США на 2026 год. Основной фокус делается на внутренней безопасности, поддержка союзников в Европе становится более ограниченной.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующий документ опубликовало издание Politico.
Меньше поддержки союзникам
В документе отмечается, что ключевым приоритетом становится внутренняя безопасность США и Индо-Тихоокеанский регион, тогда как союзники в Европе и других частях мира должны взять на себя основную ответственность за собственную оборону.
"США будут оказывать критическую, но более ограниченную военную поддержку", - говорится в тексте Стратегии.
Новая NDS резко отличается от предыдущей политики Пентагона. В частности, она предусматривает большую нагрузку на партнеров при меньшем участии Вашингтона.
Новая риторика в отношении Китая и РФ
Китай в документе больше не определяется как главная угроза, а стратегия призывает к "уважительным отношениям" с Пекином. В то же время в тексте не упоминается Тайвань, что является заметным изменением риторики.
Россия же описывается как "постоянная, но управляемая угроза", которая прежде всего влияет на безопасность восточных членов НАТО.
Отдельный акцент в новой стратегии сделан на защите американских границ. Пентагон заявляет, что сосредоточится на противодействии нелегальной миграции, наркотрафика и "формам вторжения".
"Безопасность границ - это национальная безопасность", - отмечается в документе.
Также в NDS 2026 отсутствуют упоминания об изменении климата как угрозе национальной безопасности - в отличие от стратегии администрации Джо Байдена.
Доминирование как ключевые приоритеты США
Кроме того, Пентагон заявляет о намерении восстановить военное доминирование США в Западном полушарии для защиты американских интересов и доступа к ключевым регионам.
Предыдущая Стратегия национальной обороны, принятая при президентстве Джо Байдена, определяла Китай как главный вызов, а Россию - как острую угрозу для США и союзников.
Нынешняя стратегия отражает изменение внешнеполитического курса администрации Дональда Трампа, который все больше фокусируется на внутренних проблемах и безопасности границ.
Ранее руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил об "эпохальном сдвиге" в глобальной роли США. По его словам, в соответствии с "доктриной Трампа", Вашингтон без колебаний будет применять военную силу для защиты собственных интересов.
"Мы - сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", - подчеркнул Миллер.
США и НАТО
Напомним, Соединенные Штаты намерены уменьшить количество своего персонала, который сейчас работает в ряде ключевых штабов НАТО.
В конце 2025 года республиканец Томас Масси, член Палаты представителей США, внес законопроект, который предусматривает выход Соединенных Штатов из НАТО.
Политик заявил, что альянс, по его мнению, потерял актуальность после завершения Холодной войны, а средства, которые США тратят на его содержание, следует направить на укрепление собственной безопасности.
В то же время издание Politico отмечало, что в НАТО не имеют наработанного сценария на случай решения Вашингтона покинуть альянс.
Вместе с тем министр финансов США Скотт Бессент недавно заверил, что Соединенные Штаты будут оставаться членом НАТО. В то же время он не стал прямо отвечать, что важнее для национальной безопасности США - Гренландия или НАТО, назвав это "ошибочным выбором".