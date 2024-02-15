США здійснили кібератаку на іранський військовий корабель, - NBC News

Як розповіли журналістам троє американських чиновники, кібератака сталася тиждень тому в рамках відповіді Вашингтона на атаку безпілотників бойовиків в Іраку, яких підтримує Іран, в результаті чого наприкінці минулого місяця в Йорданії загинули троє військовослужбовців США і були десятки поранених.

У публікації зазначається, що операція мала на меті перешкодити здатності корабля ділитися розвідданими з єменськими хуситами, які вже тривалий час атакують комерційні судна у Червоному морі та Аденській затоці.

У статті також йдеться про те, що Рада національної безпеки Білого дому не відразу відповіла на прохання прокоментувати відповідне повідомлення.

Атака на військову базу в Йорданії та відповідь США

Нагадаємо, 28 січня американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки троє військових загинули, поранень зазнали понад 40 американських солдатів.

В Міноборони США зазначили, що до нападу причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Ввечері 2 лютого військові США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку та Сирії. Удари тривали близько 30 хвилин та були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.

Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на атаку проти бази в Йорданії.

Операція США через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі. А 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

Додамо, раніше повідомлялося, що берегова охорона США перехопила партію зброї з Ірану, яка прямувала до повстанців-хуситів в Ємені.