У Пентагоні розкрили нові подробиці удару БпЛА по військових США в Йорданії

Внаслідок атаки безпілотником по військовій базі "Вежа 22" в Йорданії, поранень зазнали більше 40 американських солдатів. За попередніми даними, до атаки причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Про це заявила заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні.

"Щодо кількості поранених - на даний момент, за нашими оцінками, їх понад 40", - сказала вона.

Сінгх не виключає, що ця цифра може зростати, адже багато військових жаліються на симптоми контузії.

За її словами, на уламках безпілотника є докази причетності до атаки угруповання "Катаїб Хезболла". Їх фінансує та підтримує уряд Ірану через своє військове крило - організацію "Корпус вартових ісламської революції".

Представниця Міноборони зазначила, що наразі невідомо з якого місця був запущений ворожий БпЛа та його тип. За її словами, слідство встановлює, чому військові вчасно не розпізнали та не знищили безпілотник.

Сінгх також уточнила дані про загиблих американських військових. Це 46-річний сержант Вільям Ріверс, 24-річний спеціаліст Кеннеді Сандерс та 23-річна спеціалістка Бреонна Моффетт. Вони були військовослужбовцями 718-ї інженерної роти резервістів.

За її словами, атака в Йорданії стала першим випадком з жовтня минулого року, в якому загинули американські військові.

"З 7 жовтня 2023 по 29 січня 2024 року, ми зафіксували 165 атак на військові об'єкти США на Близькому Сході. З них 66 - в Іраку, 98 - у Сирії та вчорашній інцидент у Йорданії. В цих атаках близько 80 військовослужбовців зазнали легких поранень", - зазначила Сінгх.

Вона додала, що на сьогоднішній день у Міноборони США не вважають інцидент в Йорданії ознакою розширення війни на весь регіон Близького Сходу.

Атака на військових США в Йорданії

У неділю, 28 січня, на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22". Внаслідок удару загинули троє військових, десятки дістали поранення.

Міністр оборони США Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час".

За даними агентства Bloomberg, удар в Йорданії матиме більш рішучу реакцію, ніж всі інші операції США з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа.

Видання припускає, що Байден може завдати удару по Ірану, але не зацікавлений у прямому зіткненні з Тегераном, що загрожує суттєвій ескалації збройного протистояння в регіоні.

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