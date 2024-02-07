Хусити атакували два кораблі у Червоному морі. У США заявили про збиття однієї ракети

З території Ємену хусити запустили шість протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними американських військових, ракетна атака відбулась двічі протягом 6 лютого, її здійснили "бойовики хустити, яких підтримує Іран".

Зазначається, що три ракети намагалися уразити балкер під прапором Маршаллових островів MV Star Nasia, який належить і експлуатується Грецією. Судно прямувало через Аденську затоку.

"Приблизно о 3:20 ночі (за арабським часом, - ред.) MV Star Nasia повідомила про вибух поблизу корабля, який спричинив незначні пошкодження, але ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Пізніше ще одна балістична ракета влучила у воду поблизу цього корабля, не здійснивши йому пошкоджень.

А третя ракета хуситів була перехоплена та збита американським ескадреним міноносцем USS Laboon (DDG 58), який діяв поблизу грецького судна. У Центркомі США додали, що корабель MV Star Nasia не втратив можливості пересування та попрямував до місця призначення.

"Решта три (ракети), ймовірно, були націлені на MV Morning Tide, вантажне судно, що належить Великій Британії під прапором Барбадосу, що працює в південній частині Червоного моря", - передали військові США.

Ці три ракети хуситів "безрезультатно" влучили у воду поблизу корабля. MV Morning Tide продовжує свою подорож і "не повідомляє про постраждалих або пошкодження", додали у Центркомі США.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі.