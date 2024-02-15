Прямувала до хуситів. США перехопили партію іранської зброї

Берегова охорона США перехопила партію зброї з Ірану, яка прямувала до повстанців-хуситів в Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Центральне командування США заявило, що коли його сили висадилися на борт судна, вони виявили понад 200 упаковок з різноманітним летальним обладнанням, включаючи компоненти балістичних ракет середньої дальності, вибухівку і пускові установки протитанкових керованих ракет, призначених для підтримки хуситів.

Г енерал Майкл Ерік Курілла заявив, що це ще один приклад зловмисної діяльності Ірану в регіоні.

"Продовження постачання сучасних звичайних озброєнь хуситам є прямим порушенням міжнародного права і продовжує підривати безпеку міжнародного судноплавства і вільний потік торгівлі", - пояснив він.

Операція США через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі.

Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

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