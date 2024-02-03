Наша відповідь почалася. Байден зробив заяву про військову операцію на Близькому Сході
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, внаслідок чого загинули троє американських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Американський лідер зазначив, що минулої неділі ці американські солдати були вбиті в Йорданії "безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)".
"Раніше сьогодні (у п'ятницю, - ред.) я був присутній на гідному поверненні (тіл, - ред.) цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин", - сказав він.
Байден заявив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР і пов'язані з ним бойовики "використовують для нападу на американські війська".
"Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо", - йдеться в заяві американського президента.
При цьому Байден додав, що Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході "або деінде ще у світі".
"Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцю, ми відповімо", - наголосив він.
Авіаудари США у відповідь на удар по базі в Йорданії
Раніше повідомлялося, що 28 січня американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранень зазнали понад 40 американських солдатів, ще троє військових загинули.
В Міноборони Штатів зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.
Глава Пентагону Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час". А президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Американський лідер зазначив, що вже визначився із заходами у відповідь.
Ввечері 2 лютого стало відомо, що іранські об'єкти в Сирії атакували з повітря американські сили. У Центральному командуванні Повітряних військ США заявили про завдання авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним ополченців - по понад 85 цілям.
Військові США додали, що об'єкти, по яких було завдано ударів, включали: командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об'єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які "сприяли нападам на сили США та коаліції".
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