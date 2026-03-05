США зацікавили українські дрони для війни в Ірані: FT пише про "чутливі" переговори

Ціна атаки та оборони

Вартість одного дрона-камікадзе "Шахед" становить приблизно 30 000 доларів, тоді як для їхнього збиття використовують ракети систем Patriot вартістю понад 13,5 млн доларів за одиницю. Через десятки тисяч іранських дронів Пентагон шукає дешевший метод захисту.

Як наголошує Україна першою застосувала масово вироблені дрони-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських аналогів "Шахед", які масовано запускаються по українських містах.

Переговори зі США

Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою.

"Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських безпілотників-перехоплювачів, які можуть перехоплювати Shahed за дуже низькою ціною", - зазначив він.

Місцевий представник галузі додав, що будь-який продаж українських систем має відбуватися узгоджено з Києвом.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що обговорював використання українських технологій боротьби з безпілотниками з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

"Україна сьогодні має один із найкращих у світі досвідів протидії дронам „Шахед“. Але будь-яка співпраця з партнерами можлива лише без шкоди для нашої обороноздатності", - наголосив Зеленський.

За інформацією експертів, Іран може мати десятки тисяч безпілотників Shahed, які активно використовуються у конфліктах. Через їх відносно низьку вартість та масові запуски використання дорогих ракет ППО стає економічно невигідним.