США заинтересовали украинские дроны для войны в Иране: FT пишет о "чувствительных" переговорах

Цена атаки и обороны

Стоимость одного дрона-камикадзе "Шахед" составляет примерно 30 000 долларов, тогда как для их сбивания используют ракеты систем Patriot стоимостью более 13,5 млн долларов за единицу. Из-за десятков тысяч иранских дронов Пентагон ищет более дешевый метод защиты.

Как отмечает Украина первой применила массово произведенные дроны-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских аналогов "Шахед", которые массированно запускаются по украинским городам.

Переговоры с США

Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой.

"Однако очевидно, что наблюдается всплеск интереса к украинским беспилотникам-перехватчикам, которые могут перехватывать Shahed по очень низкой цене", - отметил он.

Местный представитель отрасли добавил, что любая продажа украинских систем должна происходить согласованно с Киевом.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что обсуждал использование украинских технологий борьбы с беспилотниками с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

"Украина сегодня имеет один из лучших в мире опытов противодействия дронам "Шахед". Но любое сотрудничество с партнерами возможно только без ущерба для нашей обороноспособности", - подчеркнул Зеленский.

По информации экспертов, Иран может иметь десятки тысяч беспилотников Shahed, которые активно используются в конфликтах. Из-за их относительно низкой стоимости и массовых запусков использование дорогих ракет ПВО становится экономически невыгодным.