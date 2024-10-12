США запровадили нові масштабні санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США ввело санкції проти нафтового і нафтохімічного секторів Ірану. Причиною стала масована ракетна атака Тегерана проти Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Обмеження запровадили проти десяти організацій у кількох юрисдикціях. Крім того, санкції запроваджені щодо 17 суден через їхню участь в операціях Національної іранської нафтової компанії (NIOC), проти яких раніше США уже запровадили обмеження.

Крім того, Держдепартамент США запровадив обмеження щодо шести організацій та шести суден. Причиною стала свідома участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти і нафтопродуктів з Ірану.

Зазначається, що обмеження спрямовані проти значної частини тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які перевозять нафту іранського режиму на експорт.