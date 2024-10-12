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США запровадили нові масштабні санкції проти Ірану

Субота 12 жовтня 2024 00:34
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США запровадили нові масштабні санкції проти Ірану Фото: США вдарили по Ірану новими санкціями (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство фінансів США ввело санкції проти нафтового і нафтохімічного секторів Ірану. Причиною стала масована ракетна атака Тегерана проти Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Обмеження запровадили проти десяти організацій у кількох юрисдикціях. Крім того, санкції запроваджені щодо 17 суден через їхню участь в операціях Національної іранської нафтової компанії (NIOC), проти яких раніше США уже запровадили обмеження.

Крім того, Держдепартамент США запровадив обмеження щодо шести організацій та шести суден. Причиною стала свідома участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти і нафтопродуктів з Ірану.

Зазначається, що обмеження спрямовані проти значної частини тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які перевозять нафту іранського режиму на експорт.

Масштабна атака Ірану на Ізраїль

На початку жовтня Іран випустив по Ізраїлю близько 200 ракет.

Причиною стала ліквідація ізраїльською армією лідера "Хезболли" Хасана Насралли і старшого члена військового крила ХАМАС у Лівані Саїда Аталлаха Алі.

Крім того, днями Ізраїль ліквідував Адхама Джахаута, що був зв'язковим "Хезболли" та Сирії.

Санкції проти Ірану

На початку вересня, США запровадили нові санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.

В Ірані рішуче заперечили передачу Росії цих озброєнь.

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