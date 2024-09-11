В Ірані зробили цинічну заяву після введення санкцій США за постачання ракет Росії

Іран вчергове заперечив передачу балістичних ракет Росії. Тегеран після введення санкції США заявив, що обмеження нібито не є рішенням, а частиною проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в X (Twitter).