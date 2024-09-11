ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ірані зробили цинічну заяву після введення санкцій США за постачання ракет Росії

Тегеран, Середа 11 вересня 2024 15:38
UA EN RU
В Ірані зробили цинічну заяву після введення санкцій США за постачання ракет Росії Фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (відео youtube.com)
Автор: Наталія Юрченко

Іран вчергове заперечив передачу балістичних ракет Росії. Тегеран після введення санкції США заявив, що обмеження нібито не є рішенням, а частиною проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в X (Twitter).

"Знову США і ЄС діють на основі помилкового інтелекту та помилкової логіки", - написав глава МЗС Ірану.

Він заявив, що Тегеран нібито не передава Москві балістичні ракети. При цьому іранський міністр стверджує, що санкції не є розв'язанням проблеми, а її частиною.

"Залежні від санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю? Санкції не рішення, а частина проблеми", - додав Арагчі.

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. При цьому офіційно Тегеран заперечував постачання. Проте іранський депутат в інтерв'ю ЗМІ проговорився, що Іран передав Росії ракети по бартеру, і це була частина угоди.

Україна закликала Іран припинити допомагати російській армії у війні.

Вчора, 10 вересня, США оголосили про нові санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.

Детальніше про те, які матиме наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран Санкції проти Ірану Ракети
NEWS
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ