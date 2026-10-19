Партнери знову не попередили. РФ за ніч пошкодила понад 10 енергооб’єктів, - Зеленський

Росія цієї ночі вдарила балістикою по Києву та Київщині, а ще по енергетиці в одинадцяти областях країни. Щонайменше 550 тисяч сімей лишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів", - заявив Зеленський.

Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет. За словами президента, це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини.

Також Росія запустила понад двісті дронів різних типів, зокрема реактивні "шахеди". Вони летіли від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одещини.

Мішенню знову були енергетика та інфраструктура. Проте пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки, розповів Зеленський.

"На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним і близьким. Людям, які отримали поранення, надається допомога", - сказав президент.

Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях.

Що президент сказав про партнерів

"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально КОЖНУ спробу партнерів завершити цю війну достойно, на КОЖНУ пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь", - наголосив Зеленський.

Відповіддю Росії знову і знову є балістика, "Шахеди" та вбивства, наголосив він. За його словами, глава Кремля не хоче не лише завершення війни, а й будь-яких кроків для зниження напруги. Кожен із партнерів особисто стикався з цим, коли чув відмови від Росії.

Президент закликав називати речі своїми іменами.

"Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя", - наголосив він.

Також він додав, що коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це заперечення реальності від партнерів.

"У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати. Дякую всім, хто визнає реальність і допомагає Україні!" - підсумував президент.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою, крилатими ракетами та дронами ще з вечора 18 жовтня.

За даними ДСНС, загинула людина і ще вісім постраждали, пошкоджено станцію метро та житловий багатоповерховий будинок.