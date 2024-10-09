В Ізраїлі пообіцяли "смертоносну, точну та несподівану" відповідь Ірану

Відповідь Ізраїлю на ракетну атаку, яку здійснив Іран минулого тижня, буде "смертоносною, точною та несподіваною".

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Ізраїльський міністр назвав ракетну атаку Ірану провалом. Він зазначив, що "хто б не атакував Ізраїль, той постраждає і заплатить ціну". "Наша атака буде смертельною, точною і, перш за все, несподіваною, вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося. Вони побачать результати", - наголосив Галлант.