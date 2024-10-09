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В Ізраїлі пообіцяли "смертоносну, точну та несподівану" відповідь Ірану

Ізраїль, Середа 09 жовтня 2024 21:37
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В Ізраїлі пообіцяли "смертоносну, точну та несподівану" відповідь Ірану Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відповідь Ізраїлю на ракетну атаку, яку здійснив Іран минулого тижня, буде "смертоносною, точною та несподіваною".

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Ізраїльський міністр назвав ракетну атаку Ірану провалом. Він зазначив, що "хто б не атакував Ізраїль, той постраждає і заплатить ціну".

"Наша атака буде смертельною, точною і, перш за все, несподіваною, вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося. Вони побачать результати", - наголосив Галлант.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, протягом останніх місяців армія оборони Ізраїлю ліквідувала низку лідерів ісламських угруповань у країнах Близького Сходу, яких підтримує Іран.

Зокрема, 27 вересня ВПС Ізраїлю вдарили по передмістю Бейрута і вбили лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, який перебував у підземному бункері з іншими керівниками угруповання.

У відповідь 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль - по Тель-Авіву та іншим містам було випущено майже дві сотні ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв відплатити за цю атаку та не виключає ударів по нафтових родовищах і навіть ядерних об'єктах Ірану.

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