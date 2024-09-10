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США оголосили про нові санкції проти Ірану через передачу балістики РФ

Вівторок 10 вересня 2024 21:22
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США оголосили про нові санкції проти Ірану через передачу балістики РФ Ілюстративне фото: Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністерство фінансів США 10 вересня оголосило про нові санкції проти Ірану. Це пов'язано з його рішенням передати Росії балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Мінфін.

До нового санкційного списку було включено десять фізичних та шість юридичних осіб із Ірану та Росії. А також чотири судна - за їх допомогою Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками та ракетами.

Окрім цього США наклали додаткові санкції на авіакомпанію Ірану Iran Air, для того, щоб обмежити її можливості діяти за кордоном.

Паралельно з цим Державний департамент вніс до свого санкційного списку три організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію п'яти суден, причетних до передання іранських систем озброєнь до Росії.

Проти кого введено санкції:

  • Рухолла Катебі з Міноборони Ірану, який налагоджує контакти з російським урядом;
  • Ебрагім Бахрамі, який організовував навчання російських військових в Ірані;
  • Алі Джа'фарабаді з командування військово-повітряних сил КВІР, який керував запуском супутників в Ірані;
  • Джамалдін Пашаєв - контролює мережу російських судноплавних компаній, які працюють в порту Оля і РФ;
  • іранська транспортна компанія Azadegan, що є афілійованою компанією КВІР, та пов'язані з нею юридичні особи Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company і Talieh Sabz Jehan Group Company;
  • голова ради директорів Azadegan Алі Заре, його заступник Голамреза Ейні Саркаллах та в.о. керуючого директора Масуд Нурахмаді;
  • конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) постачало російським виробникам зброї зразки двигунів для підтримки російської розробки крилатих ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане та Хасан Пурфарзане, які є лідерами або офіційними особами Farzanegan.

Балістичні ракети Ірану для РФ

На початку вересня газета The Wall Street Journal повідомляла про те, що РФ отримала від Ірану партію балістичних ракет, ймовірно, короткого радіусу дії. Пізніше стало відомо, що Тегеран посилив виробництво ракет та дронів після підписання угоди про співпрацю з країною-терористом.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, він не має в розпорядженні конкретного факту, який би підтвердив передачу снарядів.

Водночас держсекретар США Етоні Блінкен сьогодні заявив, що Російська Федерація отримала балістичні ракети від Ірану. Та можливо застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Також детальніше про іранські балістичні ракети можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Аналоги С-300 та "Іскандер-М". У чому небезпека іранської балістики у руках РФ".

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