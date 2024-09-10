США оголосили про нові санкції проти Ірану через передачу балістики РФ

Міністерство фінансів США 10 вересня оголосило про нові санкції проти Ірану. Це пов'язано з його рішенням передати Росії балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Мінфін.

До нового санкційного списку було включено десять фізичних та шість юридичних осіб із Ірану та Росії. А також чотири судна - за їх допомогою Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками та ракетами.

Окрім цього США наклали додаткові санкції на авіакомпанію Ірану Iran Air, для того, щоб обмежити її можливості діяти за кордоном.

Паралельно з цим Державний департамент вніс до свого санкційного списку три організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію п'яти суден, причетних до передання іранських систем озброєнь до Росії.

Проти кого введено санкції: