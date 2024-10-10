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Ізраїль заявив про ліквідацію важливого зв'язкового "Хезболли"

Сирія, Четвер 10 жовтня 2024 14:25
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Ізраїль заявив про ліквідацію важливого зв'язкового "Хезболли" Фото: Ізраїль ліквідував ще одного ватажка "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного ватажка угрупування "Хезболла". Йдеться про Адхама Джахаута, який був зв'язковим "Хезболли" та Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У середу, 9 жовтня, ізраїльська армія завдала авіаудару в районі Кунейтра в Сирії. Внаслідок обстрілу був убитий член "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхам Джахаут.

Як зазначають у ЦАХАЛі, Джахаут передавав "Хезболлі" розвідувальні дані від джерел сирійського режиму і сприяв операціям проти Ізраїлю на Голанських висотах.

Додамо, що Голанські висоти були сирійською територією до 1967 року. Під час Шестиденної війни вони були захоплені Ізраїлем і пізніше анексовані. Їх анексію не визнають у більшості країн світу.

Ліквідація ватажків ХАМАС та "Хезболли"

Нагадаємо, у липні у Тегерані був вбитий політичний лідер угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Він приїхав у столицю Ірану на інавгурацію нового президента.

Увересні Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Після цього ізраїльська армія ліквідувала також інших ватажків угрупування. Також глава уряду Ізраїлю заявив про ліквідації двох наступників лідера "Хезболли".

Іран пообіцяв відповідь Ізраїлю за ліквідацію керівництва двох угруповань. 1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Атаку вдалося відбити.

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Ізраїль Війна в Сирії Хезболла
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