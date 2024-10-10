Ізраїль заявив про ліквідацію важливого зв'язкового "Хезболли"

Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного ватажка угрупування "Хезболла". Йдеться про Адхама Джахаута, який був зв'язковим "Хезболли" та Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У середу, 9 жовтня, ізраїльська армія завдала авіаудару в районі Кунейтра в Сирії. Внаслідок обстрілу був убитий член "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхам Джахаут.

Як зазначають у ЦАХАЛі, Джахаут передавав "Хезболлі" розвідувальні дані від джерел сирійського режиму і сприяв операціям проти Ізраїлю на Голанських висотах.

Додамо, що Голанські висоти були сирійською територією до 1967 року. Під час Шестиденної війни вони були захоплені Ізраїлем і пізніше анексовані. Їх анексію не визнають у більшості країн світу.