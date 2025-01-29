США заморозили програму U4U, а Італія продовжить військову допомогу Україні: новини за 28 січня

У США призупинили роботу програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію РФ їдуть до Штатів. А парламент Італії проголосував за продовження постачання військової допомоги Україні у 2025 році.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 28 січня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

У РНБО зробили заяву про китайську модель ШІ DeepSeek

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, DeepSeek - це чудовий інструмент для збору розвідданих.

"Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу. Справжнє питання в тому, хто володіє цим ШІ і яка його кінцева мета", - зазначив він.

Україна до кінця першого кварталу 2025 року отримає від Франції винищувачі Mirage 2000-5

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі Sud Radio.

"Скоро над Україною будуть літати французькі "Міражі". Наприкінці кварталу, як оголосив (президент Франції Еммануель Макрон, - ред.)", - сказав він.

Прем'єр Данії просить допомоги Європи для захисту Гренландії від Трампа, - Bloomberg

Як пише інформагенція, Метте Фредеріксен здійснює турне великими столицями Європи після виділення 2 млрд доларів на оборону арктичного острова, на який поклав око президент США Дональд Трамп. Це частина ширшого плану з посилення патрулювання у водах Північної Атлантики. Повідомляється, що Данія вирішила не надто активно підтримувати риторику Трампа на публіці і попросила європейських союзників зробити те саме. Ідея полягає в тому, щоб применшити загрози і не загострювати ситуацію.

Уряд підтримав впровадження електронних направлень на ВЛК

Під час засідання Кабмін дав "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних. Документ можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+.

Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей

Як повідомила радниця голови ОП Дарія Зарівна, серед повернених - 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. А також 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів весь цей час таємно навчався в українській онлайн-школі.

Також вдалося повернути 17-річного юнака, який сам звернувся по допомогу, щоб вирватися з окупації. Своє повноліття він зустрів вже вдома.

Готували удар по аеродромах з F-16. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

За інформацією СБУ, поблизу одного з аеродромів "на гарячому" затримали двох російських агентів, які фотографували зліт вітчизняного F-16. Ними виявились двоє мешканців Кременчука віком 22 й 21 року, яких завербувала кадрова співробітниця ФСБ

Правоохоронці встановили, що завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари.

В Україні російським полоненим дозволять дзвінки рідним, але є нюанс

Кабмін ухвалив постанову, яка врегулює порядок надання військовополоненим права на телефонні розмови.

Зокрема, право на телефонні дзвінки отримають військовополонені, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень. Вони повинні отримати письмовий дозвіл слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження та погодження від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

З'явились супутникові знімки величезного дослідницького центру термоядерного синтезу у Китаї

Як пише Reuters, супутникові фотографії показують чотири віддалених "рукава", в яких будуть розміщені лазерні відсіки, і центральний експериментальний відсік, в якому міститиметься камера-мішень, що містить ізотопи водню, які потужні лазери будуть з'єднувати разом, виробляючи енергію.

У ЄС можуть створити "Європейський космічний щит": для чого він потрібен

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс підкреслив, що країни все більше конкурують за домінування у космосі. Зокрема, Росія, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, об'єдналась з Китаєм для того, аби реалізувати такі проекти, як спільна місячна атомна електростанція.

Саме тому єврокомісар вважає, що "ми не можемо залишити космос на поталу агресивним авторитарним державам".

У США заморозили програму для українських біженців U4U

У США Служба громадянства та імміграції оголосила про призупинку роботи програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію РФ їдуть до Штатів. Йдеться про програму Uniting for Ukraine (U4U).

В американському відомстві розповіли, що воно "призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку". Це пояснюється виконавчим указом від 20 січня "Захист наших кордонів".

Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні

Парламент Італії проголосував за продовження постачання військової допомоги Україні у 2025 році.

Як повідомляє видання, Нижня палата італійського парламенту остаточно схвалила постанову щодо України, який санкціонує продовження постачання зброї Києву до 31 грудня 2025 року

Путін зробив чергову заяву щодо війни в Україні та перемовин

"Переговори-то, власне, у нас почалися відразу ж після початку "СВО". Спочатку ми сказали українському керівництву тодішньому: люди в "ДНР" і "ЛНР" не хочуть бути у складі України, ідіть звідти і все, на цьому все закінчиться", - сказав диктатор Володимир Путін.

За його словами, у такому разі Росія нібито не нападала б на територію України, при цьому він вважає, що воювати вирішив саме Київ.

США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios

Видання стверджує, що останніми днями літаки ВПС США C-17 прибували на авіабазу на півдні Ізраїлю і вирушали до польського Жешува. За словами неназваних джерел Axios, літаки перевезли близько 90 перехоплювачів для Patriot, які згодом отримає Україна.