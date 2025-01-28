В США заморозили програму для українських біженців U4U

У США Служба громадянства та імміграції оголосила про призупинку роботи програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію РФ їдуть до Штатів. Йдеться про програму United for Ukraine (U4U).

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Службу громадянства та імміграції США ( USCIS ) та " Голос Америки ".

В американському відомстві розповіли, що воно "призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку". Це пояснюється виконавчим указом від 20 січня "Захист наших кордонів".

Зазначається, що зараз прийом заявок заморожено до моменту, поки USCIS не розгляне усі запити, які вже були подані.

Українські біженці у США

За даними ЗМІ, станом на березень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 118 тисяч громадян України. Крім того, ще близько 25 тисяч українців потрапили до США на початку широкомасштабного вторгення РФ у 2022 році, перейшовши кордон до Штатів з боку Мексики.

Дані видання "Голос Америки" вказують на те, що у США кількість іммігрантів за останні кілька років є "рекордною в історії". Наразі вона "перевершує великий імміграційний бум на зламі ХІХ-ХХ століть".

Що передувало

Днями американське видання The New York Times писало, що Міністерство національної безпеки США призупинило програму U4U. Також вказувалося, що за даною програмою запити щодо надання притулку тимчасово не розглядатимуться.

Нагадаємо також 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ під назвою "Захист наших кордонів". Серед іншого, там містилося доручення відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до Штатів, та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці Вашингтона.

Як писало The New York Times, серед списку програм, які планувалося призупинити, є ініціатива часів колишнього президента США Джо Байдена "Єднання заради України", яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в’їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року за програмою до країни в'їхали понад 150 тисяч українців.

До слова, з 24 січня у групах для українців в США користувачі масово залишали повідомлення, що їхнім родичам або знайомим, яких вони мали прийняти у США про програмі U4U, приходили відмови у дозволі на в'їзд. Багатьох українців, які прямували в США, нові вимоги міграційного відомства застали буквально у дорозі.

Додамо, що Рада українських християнських церков штату Вашингтон звернулась до Трампа з проханням не зупиняти програми для біженців з України, зокрема програми U4U та TPS (Temporary Protected Status).

Тут варто додати, що 12 січня стало відомо, що у США продовжили на 18 місяців дію тимчасового захищеного статусу (TPS) для громадян України, які перебувають у США через російську широкомасштабну військову агресію.