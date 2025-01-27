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Україну атакують дрони-камікадзе "Шахед" з Росії: де ризик ударів

Понеділок 27 січня 2025 23:20
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Україну атакують дрони-камікадзе "Шахед" з Росії: де ризик ударів Фото: Україна знову під атакою ударних безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська армія запустила в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загарбники почали запускати БпЛА близько 20:00 вечора з півдня. Після 22:00 з'явилися нові групи безпілотників з північно-східного напрямку та в Донецькій області.

Станом на 22:06, за даними військових, ворожі дрони рухалися:

  • у Сумській області в західному напрямку.
  • у Чернігівській області в західному напрямку.
  • в Одеській області в північно-західному напрямку.
  • у Харківській області в західному напрямку.
  • у Донецькій області в західному напрямку.
  • у Черкаській області в північно-західному напрямку.
  • у Дніпропетровській області в північному напрямку.
  • у Миколаївській області в північно-західному напрямку.
  • у Кіровоградській області в північному напрямку.

О 23:01 повідомили про рух декількох груп ударних БпЛА територією Полтавської області в західному напрямку.

О 23:15 Повітряні сили повідомили про рух групи ударних дронів територією Київської області у західному напрямку, є загроза для Житомирської області.

У Київській області працюють сили ППО

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

За даними моніторингових каналів, на 23:29 фіксується один "Шахед" на межі Київської та Житомирської областей.

Станом на 22:59 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують дрони-камікадзе &quot;Шахед&quot; з Росії: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки Росії

В ніч на понеділок, 27 січня, російські терористи атакували Україну "Шахедами" з різних напрямків.

Через падіння уламків БпЛА, у Дніпрі пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків.

А в Івано-Франківській області БпЛА атакували критичну інфраструктуру. На місці прильоту виникло загоряння.

Крім того, росіяни вдарили авіабомбами по селищу Степногірськ у Запорізькій області. Є поранені серед місцевих жителів.

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