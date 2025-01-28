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Голова Харківської ОВА спростував захоплення росіянами Дворічної

Україна, Вівторок 28 січня 2025 14:41
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Голова Харківської ОВА спростував захоплення росіянами Дворічної Фото: Олег Синєгубов (t.me/synegubov)
Автор: Олександр Білоус

Заява росіян про захоплення селища Дворічна Куп’янського району не відповідає дійсності. У населеному пункті тривають бойові дії.

Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Куп’янський та Борівський напрямки більш важкі (за північ Харківської області, - ред.). Ведуться активні бойові дії на території населеного пункту Дворічна, збільшується територія бойових дій. Це не перша заява така (міноборони РФ, – ред.), вона вже була у російських ЗМІ, це виключно пропаганда, і з дійсністю вона розходиться", - сказав він.

За його словами, на території населеного пункту ведуться бойові дії, "говорити, що він захоплений, жодних підстав немає".

Він наголосив, що евакуація з найнебезпечніших територій відбувається значно меншими темпами, ніж хотілося б, люди не покидають свої домівки, і за добу в середньому вдається вивезти близько 50 жителів.

Напередодні британська розвідка повідомила, у північній частині області Харківської області російські сили поступово розширили плацдарм на західному березі річки Оскіл.

За даними британської розвідки, метою Росії в цьому районі є селище Дворічна, за яке тривають бої між російськими та українськими силами. Росія також прагне захопити село Західне, за 4 км на захід від Оскола.

Аналітики проєкту Deep State 20 січня повідомили, що окупанти просуваються у Дворічній. А 28 січня міноборони РФ поширило заяву про захоплення цього селища.

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