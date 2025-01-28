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Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні

Італія, Вівторок 28 січня 2025 18:48
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Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні Фото: парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Італії проголосував за продовження постачання військової допомоги Україні у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як повідомляє видання, Нижня палата італійського парламенту остаточно схвалила постанову щодо України, який санкціонує продовження постачання зброї Києву до 31 грудня 2025 року.

Рішення, яке вже схвалив Сенат, було прийнято 192 голосами "за" і 41 "проти".

Опозиція у цьому питанні розділилася: три партії проголосували "за", дві - "проти".

Допомога Україні від Італії

Варто зазначити, що Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Влада Італії вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Зокрема, раніше повідомлялося, що італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження постачання зброї потрібен був дозвіл парламенту.

Також у грудні 2024 року стало відомо, що уряд Італії схвалив уже 10-й пакет військової допомоги Україні.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєов повідомив, що черговий пакет зі зброєю від Італії вже в дорозі.

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