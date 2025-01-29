США заморозили программу U4U, а Италия продолжит военную помощь Украине: новости за 28 января

В США приостановили работу программы для граждан Украины, которые из-за широкомасштабной агрессии РФ едут в Штаты. А парламент Италии проголосовал за продление поставок военной помощи Украине в 2025 году.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 28 января - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

В СНБО сделали заявление о китайской модели ИИ DeepSeek

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, DeepSeek - это отличный инструмент для сбора разведданных.

"Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически все остальное. Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, в то время как ИИ сохраняет эту информацию. Затем можно получать модели поведения целых обществ и дальше продумывать инструменты воздействия. Настоящий вопрос в том, кто владеет этим ИИ и какова его конечная цель", - отметил он.

Украина до конца первого квартала 2025 года получит от Франции истребители Mirage 2000-5

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире Sud Radio.

"Скоро над Украиной будут летать французские "Миражи". В конце квартала, как объявил (президент Франции Эммануэль Макрон, - ред.)", - сказал он.

Премьер Дании просит помощи Европы для защиты Гренландии от Трампа, - Bloomberg

Как пишет информагентство, Метте Фредериксен совершает турне по крупным столицам Европы после выделения 2 млрд долларов на оборону арктического острова, на который положил глаз президент США Дональд Трамп. Это часть более широкого плана по усилению патрулирования в водах Северной Атлантики. Сообщается, что Дания решила не слишком активно поддерживать риторику Трампа на публике и попросила европейских союзников сделать то же самое. Идея заключается в том, чтобы преуменьшить угрозы и не обострять ситуацию.

Правительство поддержало внедрение электронных направлений на ВВК

Во время заседания Кабмин дал "зеленый свет" электронным направлениям на ВВК для военнообязанных. Документ можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение Резерв+.

Прежде всего опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию. Людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК.

Украина вернула из оккупации еще пятерых детей

Как сообщила советник председателя ОП Дарья Заривная, среди возвращенных - 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которую недавно освободили из плена. А также 8-летний мальчик, который, несмотря на запрет оккупантов все это время тайно учился в украинской онлайн-школе.

Также удалось вернуть 17-летнего юношу, который сам обратился за помощью, чтобы вырваться из оккупации. Свое совершеннолетие он встретил уже дома.

Готовили удар по аэродромам с F-16. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

По информации СБУ, вблизи одного из аэродромов "на горячем" задержали двух российских агентов, которые фотографировали взлет отечественного F-16. Ими оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 года, которых завербовала кадровая сотрудница ФСБ

Правоохранители установили, что задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и дроновые удары.

В Украине российским пленным разрешат звонки родным, но есть нюанс

Кабмин принял постановление, которое урегулирует порядок предоставления военнопленным права на телефонные разговоры.

В частности, право на телефонные звонки получат военнопленные, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных правонарушений. Они должны получить письменное разрешение следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и согласование от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Появились спутниковые снимки огромного исследовательского центра термоядерного синтеза в Китае

Как пишет Reuters, спутниковые фотографии показывают четыре удаленных "рукава", в которых будут размещены лазерные отсеки, и центральный экспериментальный отсек, в котором будет содержаться камера-мишень, содержащая изотопы водорода, которые мощные лазеры будут соединять вместе, производя энергию.

В ЕС могут создать "Европейский космический щит": для чего он нужен

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс подчеркнул, что страны все больше конкурируют за доминирование в космосе. В частности, Россия, в начале полномасштабного вторжения в Украину, объединилась с Китаем для того, чтобы реализовать такие проекты, как совместная лунная атомная электростанция.

Именно поэтому еврокомиссар считает, что "мы не можем оставить космос на растерзание агрессивным авторитарным государствам".

В США заморозили программу для украинских беженцев U4U

В США Служба гражданства и иммиграции объявила о приостановке работы программы для граждан Украины, которые из-за широкомасштабной агрессии РФ едут в Штаты. Речь идет о программе Uniting for Ukraine (U4U).

В американском ведомстве рассказали, что оно "приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке". Это объясняется исполнительным указом от 20 января "Защита наших границ".

Парламент Италии поддержал продление военной помощи Украине

Парламент Италии проголосовал за продление поставок военной помощи Украине в 2025 году.

Как сообщает издание, Нижняя палата итальянского парламента окончательно одобрила постановление по Украине, которое санкционирует продление поставок оружия Киеву до 31 декабря 2025 года

Путин сделал очередное заявление о войне в Украине и переговорах

"Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала "СВО". Сначала мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в "ДНР" и "ЛНР" не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится", - сказал диктатор Владимир Путин.

По его словам, в таком случае Россия якобы не нападала бы на территорию Украины, при этом он считает, что воевать решил именно Киев.

США отправили десятки ракет для Patriot из Израиля в Украину, - Axios

Издание утверждает, что в последние дни самолеты ВВС США C-17 прибывали на авиабазу на юге Израиля и отправлялись в польский Жешув. По словам неназванных источников Axios, самолеты перевезли около 90 перехватчиков для Patriot, которые впоследствии получит Украина.