США закликають розслідувати порушення на виборах у Грузії, - Блінкен

За його словами, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили "передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату".

Блінкен зазначив, що міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії "загалом пройшов добре", але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

"Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами", - йдеться в його заяві.

Також очільник зовнішньополітичного відомства США додав, що Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії "поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі".

"Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії", - констатував американський чиновник.

Парламентські вибори в Грузії

Раніше повідомлялося що 26 жовтня у Грузії пройшли вибори до парламенту, на яких змагались проросійська партія влади "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні політичні сили.

Після виборів, коли почали підраховувати голоси, президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила впевненість в перемозі опозиції. Проте, за інформацією ЦВК країни, партія правляча партія "Грузинська мрія" отримує на виборах понад 54% голосів, далі йдуть опозиційні партії.

Кілька опозиційних партій у Грузії заявили, що не визнають результатів виборів. Частина опозиціонерів анонсувала проведення акцій протесту.

Також зазначимо, що міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії.

Разом з тим 27 жовтня прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе заявив, що у Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції.

Того ж дня президент Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати виборів, та закликала громадян до протесту.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями. У зв'язку з цим грузинське питання буде винесене на засідання Євроради.