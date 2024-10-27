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У Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції, - прем'єр

Тбілісі, Неділя 27 жовтня 2024 14:37
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У Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Перше засідання парламенту Грузії пройде у звичайному режимі й уряд буде затверджено. Це зроблять, попри відмову опозиції визнавати результати виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, якого цитує "Ехо Кавказу".

"За всі ці роки вони жодного разу не змогли ухвалити результати виборів, гідно ухвалити свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте. Будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна", - сказав Кобахідзе.

Він також звинуватив опозицію у тому, що та виступила проти конституційного ладу країни.

"Слід ще раз наголосити, що й у цьому випадку низка неурядових організацій разом із політичними, радикальними партіями виступила проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але це слабка спроба", - заявив прем'єр.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі анонсувала звернення на вечір 27 жовтня. Ймовірно, вона прокоментує результати парламентських виборів.

Варто додати, що Зурабішвілі підтримала опозиційну коаліцію та розкритикувала "Грузинську мрію".

Вибори у Грузії

Вчора, 26 жовтня, у Грузії відбули вибори до парламенту. За даними ЦВК Грузії, близько 54% голосів набрала проросійська "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років.

До парламенту також проходять чотири опозиційні партії, які подолали бар'єр у 5%. Йдеться про партії "Коаліція за зміни" - 10,92%, "Єдність - Національний рух" - 10,12%, "Сильна Грузія" - 8,78%, та "Гахарія - За Грузію" - 7,76%.

Чотири опозиційні партії вже заявили, що не визнаватимуть результати виборів. Вчора під час голосування у Грузії фіксували масові вкиди бюлетенів, видавання по декілька бюлетенів на одного, чисельні бійки та провокації.

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