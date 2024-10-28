США призывают расследовать нарушения на выборах в Грузии, - Блинкен

По его словам, в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили "предвыборную атмосферу, которая ознаменовалась нецелевым использованием государственных ресурсов правящей партией, подкупом голосов и запугиванием избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подрывало доверие общественности и международного сообщества".

Блинкен отметил, что международные и местные наблюдатели согласились с выводом, что день выборов в Грузии "в общем-то прошел хорошо", но американская сторона отмечает сообщение о нарушениях и насилии во время голосования.

"Международные наблюдатели не сочли результат свободным и справедливым. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - говорится в его заявлении.

Также глава внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон призывает политических лидеров Грузии "уважать верховенство права, отменить законодательство, подрывающее фундаментальные свободы, и совместно устранить недостатки в избирательном процессе".

"Цели Грузии относительно европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии", - констатировал американский чиновник.

Парламентские выборы в Грузии

Ранее сообщалось, что 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, на которых соревновались пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.

После выборов, когда начали подсчитывать голоса, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Однако, по информации ЦИК страны, партия правящая партия "Грузинская мечта" получает на выборах более 54% голосов, далее следуют оппозиционные партии.

Несколько оппозиционных партий в Грузии заявили, что не признают результаты выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.

Также отметим, что международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

Вместе с тем 27 октября премьер-министр страны Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство несмотря на отрицание оппозиции.

В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов, и призвала граждан к протесту.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что парламентские выборы в Грузии состоялись со значительными нарушениями. В этой связи грузинский вопрос будет вынесен на заседание Евросовета.