Зурабішвілі зробила заяву про можливі результати виборів у Грузії

В Грузії почали підраховувати голоси виборців. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі впевнена в перемозі опозиції на парламентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зурабішвілі в соцмережі X.

"Європейська Грузія" перемагає з 52% голосів, попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори. Грузія продемонструвала демократію, європейськість і зрілість... Я пишаюся і впевнена в нашому європейському майбутньому!", - написала вона.

Зурабішвілі наголосила, що вона пишається своєю країною та впевнена в її майбутньому.

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори, на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

На одній із дільниць у Марнеулі було зафіксовано масове вкидання бюлетенів, що спричинило анулювання результатів голосування там.

Зауважимо, що це не перший випадок фальсифікацій на виборах у країні.

Наразі у Грузії наразі закрились всі виборчі дільниці. Але екзитполи дають протилежні результати.

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