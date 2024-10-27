ua en ru
Нд, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЄС зробили заяву щодо виборів до парламенту Грузії

Неділя 27 жовтня 2024 20:09
UA EN RU
У ЄС зробили заяву щодо виборів до парламенту Грузії Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора в Грузії відбулися парламентські вибори, які пройшли із значними порушеннями. У зв'язку з цим грузинське питання буде винесене на засідання Євроради.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Після парламентських виборів у Грузії я маю намір винести грузинське питання на порядок денний неформального засідання Європейської ради в Будапешті", - написав він.

Шарль Мішель зазначив, що "ми беремо до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ" і закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи - виконати свій обов'язок. Зокрема, оперативно, прозоро та незалежно розглянути всі порушення та звинувачення, пов'язані з виборами.

"Ці передбачувані порушення мають бути ретельно прояснені та усунуті. Ми знову звертаємося до грузинського керівництва із закликом підтвердити відданість європейському курсу країни, відповідно до висновків засідань Європейської ради у червні та жовтні. Конструктивний та інклюзивний діалог між усіма політичними силами зараз особливо важливий", - пише Мішель.

Глава Євроради додав, що на засіданні у листопаді Європейська рада оцінить ситуацію, що склалася, і визначить подальші кроки у відносинах з Грузією.

Нагадаємо, сьогодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала громадян до протесту. Вона заявила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи Грузія Шарль Мишель
NEWS
У Зеленського назвали умову для початку переговорів з Росією
У Зеленського назвали умову для початку переговорів з Росією
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція